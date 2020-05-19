Tekirdağ'da alınan bilgiye göre, jandarmaya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgın tedbirleri kapsamında alınan avlanma yasağı kararına rağmen derede balık avlayanların olduğu ihbar edildi.

Bölgeye gelen ekipler balık tuttuğu belirlenen 7 kişiye para cezası uyguladı.

Ağ ile yakalandığı belirlenen balıklardan canlı olanları dereye bırakıldı, ağ ise yakılarak imha edildi.