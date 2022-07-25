Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıhan Atlı Spor Kulübü tarafından kayısı festivaline özel gösteri gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nın yanındaki alanda yapılan cirit gösterisinde, atlı cirit takımlarının oyunları izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Sporcular alkışlandı.

Öte yandan festival kapsamında Kernek Meydan'ında gerçekleştirilen konserde sahneye çıkan engelli sanatçılar birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Festival bu akşam düzenlenecek Eypio ve Serdar Ortaç konseriyle sona erecek.