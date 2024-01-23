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Güncel
AA 23.01.2024 10:38

Malatya'da zehir tacirlerine operasyon

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Malatya'da zehir tacirlerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Ekipler belirledikleri şüphelilerin üst, araç ve ikamet aramalarında, 16 bin 284 sentetik hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 14 bin 135 yeşil reçeteye tabi hap, 1130 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden R.E, A.U, M.G.K, R.K, C.K. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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