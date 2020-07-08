Somuncu Baba Külliyesi'nde görevli güvenlik personeli, Tohma Çayı'nın kenarındaki kayalıklarda yuvasından düşerek yaralanan atmaca yavrusu buldu.

Bulunduğu yerden çıkarılan yavruya, yiyecek ve su verildi.

Daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen kuş, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.