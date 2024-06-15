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Güncel
AA 15.06.2024 13:58

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinesinde 3 aylık fiziki takip neticesinde uyuşturucu sattığı belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 zanlıyı gözaltına alan ekipler, adreslerdeki aramalarda 1033 sentetik uyuşturucu hap, 111 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 5 şarjör ve 149 fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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