Siirt'te heyelan nedeniyle bozulan yayla yolu yeniden açıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Siirt Arıcılığını ve Arı Ürünlerini Geliştirme Projesi" kapsamında 100 aileye 2 bin arılı kovan dağıtım programı sırasında Çavuşlu köyü arıcılarının yol talebini yerine getirdi.

İl Özel İdaresi ekipleri, Vali Kızılkaya'nın talimatıyla heyelan ve yağmur nedeniyle bozulan 7 kilometrelik Çavuşlu köyünden yaylaya giden stabilize yolu açtı.

Çavuşlu köyü Muhtarı Reşit Unğan, yaylada bal üretiminin önemine değinerek, Vali Kızılkaya'ya köy halkı adına teşekkür etti.