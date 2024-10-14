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Güncel
AA 14.10.2024 16:06

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 6-13 Ekim'de 76 olaya müdahale edildi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 122 şüpheliye yasal işlem yaptı.

Operasyonlarda 16 bin 338 sentetik hap, 655 gram sentetik uyuşturucu ve 29 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, narkotik suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İhbar ve şikayetlerinizle siz de katkı sunmaya devam ediniz." ifadesini kullandı.

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