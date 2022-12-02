Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 19:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da traktör devrildi: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Aliseydi Canpolat yönetimindeki traktör, Kurşunlu Mahallesi Mişevge mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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