Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum’da aranan firari FETÖ üyesi yakalandı
Erzurum'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan M.B. için çalışma başlattı.
Pasinler ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, M.B'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.
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