Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama gerçekleştirdi.

Araçta, tarihi eser olduğu değerlendirilen "Hazreti İsa ve Hazreti Meryem" temalı 3 tablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, tablolarla birlikte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.