Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da otobüsün çarptığı bisikletli öldü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Gürsu ilçesinde otobüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Şehit Cengiz Topel Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu Abdullah H, arkadan gelen otobüsün çarpmasıyla yolda bir süre sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Abdullah H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri önlem amacıyla caddeyi trafiğe kapatırken, ölen kişinin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.
İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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