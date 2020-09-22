Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ilçesinde sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1'i otomatik 2 av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 5 örgütsel kitap ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.