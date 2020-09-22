Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım kısıtlaması
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar, koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına günün belirli saatlerinde ücretsiz olarak binebilecek.
Edirne'de İl Hıfzıssıhha Kurulu yaptığı toplantıda, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla bazı kararlar aldı.
Kurul, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların araçlara sadece 10.00 ile 15.00 saatlerinde ücretsiz olarak binmelerine karar verdi.
Koronovirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara idari para cezası verileceği hatırlatıldı.
Etiketler: koronavirüs önlemleri koronavirüs Edirne covid-19Son Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:18
Sıradaki Haber
Samsun'da huzurevi sakinleri uzaktan eğitime destek için 8 tablet bağışladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz