Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Operasyonda, kurusıkıdan bozma 6 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi
Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, kurusıkıdan bozma 6 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesi Topraktepe Mahallesi'nde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptığı belirlenen 2 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler, evlerde yaptığı aramada, kurusıkıdan bozma 6 tabanca, 160 tabanca mermisi ile 5 şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Son Haberler
- 13:19
- 13:17
- 13:03
- 12:58
- 12:54
Sıradaki Haber
Çorum'da yumurta viyolü fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz