Açık 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 11.03.2024 10:58

Malatya’da Ramazan hareketliliği

Malatya’da çarşı ve pazarlarda Ramazan yoğunluğu yaşandı. Alışveriş yapan vatandaşlar, fiyatların normal olduğunu söyledi.

Malatya’da Ramazan hareketliliği
[Fotograf: İHA]

Deprem bölgesi Malatya’da Ramazan ayı başlarken çarşı ve pazarlar hareketlendi. Yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, vatandaşların özellikle sebze ve meyve çeşitlerine ilgi gösterdikleri gözlemlendi.

Deprem nedeniyle 11 ayın sultanı Ramazan ayını buruk karşıladıklarını kaydeden vatandaşlar, fiyatların normal olduğunu belirerek, sahur ve iftar için hazırlık yaptıklarını söylediler.

Normal günlere göre yoğunluk yaşadıklarını aktaran pazar esnafı ise, Ramazan ayı dolayısıyla haraketlilik yaşandığını ifade ederek, durumdan memnun olduklarını söylediler.

ETİKETLER
Malatya
Sıradaki Haber
Tarla sulama kuyularının elektrik panoları çalındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
Türkiye'den 146 ülkeye Türk kahvesi ihraç ediliyor
11:56
Bakan Şimşek: TCMB, enflasyon beklentilerini çıpalamaya kararlıdır
11:49
Kayseri'de çeşitli suçlardan 26 şüpheli tutuklandı
11:49
Isparta uçak kazası dosyası kapandı
11:56
Pençe-Kilit ve Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
11:38
Kilo aldığını sandı, karnından 5 kilogram kitle çıktı
Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman dron ile görüntülendi
Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman dron ile görüntülendi
FOTO FOKUS
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ