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Güncel
AA 11.03.2024 10:57

Tarla sulama kuyularının elektrik panoları çalındı

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde çiftçilerin tarlaları suladıkları elektrik hattındaki 5 sulama kuyusuna ait elektrik panosu ve kabloları çalındı. Olayla ilgili Isparta'da yakalanan bir kişi tutuklandı.

Tarla sulama kuyularının elektrik panoları çalındı
[Fotograf: AA]

Akyaka mevkisinde bulunana Kızılören Sınırlı Sorumlu Sulama Kooperatifine ait olan arazilerin sulamasını yapan 5 kuyuya ait elektrik panosu içeresindeki sigorta, kablo, elektrik sayaçları ve diğer malzemeler çalındı.

Kızılören Sınırlı sorumlu Sulama Kooperatifi Başkanı ve Kızılören Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Akpınar, DSİ yetkililerine zarar tespiti yaptırdı.

Olaya karıştığı tespit edilen ve buna benzer birçok suça karıştığı tespit edilen bir şüphelinin Isparta'da yakalandığı savcılık soruşturması sonrası tutuklandığı öğrenildi.

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