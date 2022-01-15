Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kumar oynatıldığı tespit edilen Saray Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Kumar oynayan 4 kişi ile işletme sahibi hakkında işlem yapıldı.

Masada bulunan ve kumarda kullanıldığı düşünülen 675 lira muhafaza altına alındı.