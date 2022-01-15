Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kumar operasyonunda 5 kişi hakkında işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kumar oynatıldığı tespit edilen Saray Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Kumar oynayan 4 kişi ile işletme sahibi hakkında işlem yapıldı.
Masada bulunan ve kumarda kullanıldığı düşünülen 675 lira muhafaza altına alındı.
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