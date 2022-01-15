Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartepe'de kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonucu Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu.
Bölgede, kar yağışı 4 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 70 santimetre olarak ölçüldü.
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, Kartepe zirve yolu, Erikli Tepe Tabiat Parkı, Başiskele ilçesindeki Aytepe ile yüksek kesimlerdeki kırsal yerleşim alanlarında küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Ekipler, bölgede yolların açık kalmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Kocaeli
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