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Güncel
AA 02.10.2024 09:58

Malatya'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Malatya'da 380 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheliye işlem yapıldı.

Malatya'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, kaçak içki ürettiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalandı.

380 litre sahte rakı, 130 litre şarap, 16 ölçüm kiti, 14 malt aroması, 2 gliserin, 1 kaynatma kazanı, 1 fermente işlemi için kullanılan su deposu, 4 makaron dolum makinesi, 18 bin 540 makaron ile 24 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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