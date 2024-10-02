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Güncel
AA 02.10.2024 09:51

Ordu Emniyeti 2 firari hükümlüyü yakaladı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda biri 11, diğeri ise 8 yıldır aranan 2 hükümlü yakalandı.

Ordu Emniyeti 2 firari hükümlüyü yakaladı

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan E.G'nin (52) ekiplerce Sakarya'da olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle koordine kurularak düzenlenen operasyonda şahsın yakalandığı ifade edildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan 8 yıldır aranan ve hakkında 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.A'nın (46) da İstanbul'da yakalandığı bildirildi.

Söz konusu kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

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