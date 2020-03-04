Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Pütürge, Doğanyol, Battalgazi ve Kale ilçelerinin kırsal mahallelerinde, depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlara destek oldu.

Depremzede vatandaşlarla görüşen ve onlarla aynı sofraya oturan jandarma kadın astsubaylar, taleplerini dinledi, gıda kolisi dağıttı.

Bahçesine veya hayvanlarına bakmaya gidenlere eşlik eden kadın astsubaylar, vatandaşların yol arkadaşı oldu.

Çocuklara özel ilgi gösteren kadın astsubaylar, oyuncak hediye etti, oyunlar oynadı.

Trafik eğitimi kapsamında okullara giden jandarma personeli, öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan Jandarma Çocuk Dergisi ve Jandarma Trafik Boyama Kitabı hediye etti.