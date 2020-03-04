Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan yaşlı kişi hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Talas ilçesi Halef Hoca Caddesi'nde, duraktan hareket eden H.K'nin kullandığı 38 AB 068 plakalı halk otobüsüne binmeye çalışan Hüseyin Göker (75), aracın altında kaldı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Göker'in cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Etiketler: kayseriSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 11:35
Son Haberler
- 12:35
- 12:28
- 12:06
- 12:06
- 12:06
Sıradaki Haber
Aksaray süt üretiminde markalaşmak istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz