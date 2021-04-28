Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da jandarma Covid-19 tedbirlerini denetledi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini denetledi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.
Semt pazarlarında maske, mesafe ve hijyen kontrolü yapan ekipler, jandarma aracından Kovid-19 tedbirlerine uyulması için uyarı anonsları yaptı.
Şehirlerarası kara yolları ile caddelerde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları durduran jandarma, araçlarda bulunan vatandaşların HES kodlarını sorguladı.
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