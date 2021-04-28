İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Semt pazarlarında maske, mesafe ve hijyen kontrolü yapan ekipler, jandarma aracından Kovid-19 tedbirlerine uyulması için uyarı anonsları yaptı.

Şehirlerarası kara yolları ile caddelerde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları durduran jandarma, araçlarda bulunan vatandaşların HES kodlarını sorguladı.