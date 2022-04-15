Malatya'da Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen nedenle bir inşaattaki yapı malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında hasar oluştu.