Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da inşaat alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Malatya'da Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen nedenle bir inşaattaki yapı malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında hasar oluştu.
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