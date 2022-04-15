Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Arnavutköy'de elektronik sensör üretilen fabrikanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Fatih Mahallesi Uygun Sokak'ta elektronik sensör imalatı yapılan 2 katlı fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çatıyı sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, öncelikle iş yeri çalışanlarını tahliye etti.
Ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.
Etiketler: İstanbul
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