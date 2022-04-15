Fatih Mahallesi Uygun Sokak'ta elektronik sensör imalatı yapılan 2 katlı fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, öncelikle iş yeri çalışanlarını tahliye etti.

Ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.