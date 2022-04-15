Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 13:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzurum'da çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum'un Oltu ilçesine Nisan ayında yağan kar, çiçek açan meyve ağaçlarını kar altında bırakırken, zirai don olayı vatandaşı korkutuyor.
Erzurum'un Oltu ilçesine Nisan ayında yağan kar, çiçek açan meyve ağaçlarını kar altında bırakırken, zirai don olayı vatandaşı korkutuyor.
Dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Oltu ilçe merkezinde etkili oldu. Karın yağmasının ardından oluşacak don olayının çiftçileri zor durumda bırakacağı düşünülüyor.
Çiftçiler çiçek açan meyve ağaçlarının üşüteceğinden endişe ediyor.
Etiketler: Erzurum
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