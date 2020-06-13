Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da iki yük treni çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da iki yük treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesine çalışılıyor.
Battalgazi ilçesine Kemerköprü Mahallesi yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi.
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Sıradaki Haber
Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz