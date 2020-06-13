Gelibolu-Keşan kara yolunda uyuşturucu madde satışı ve kullanan şahıslara yönelik Çanakkale Narkotik Şube Müdürlüğü ile Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında M.T. (36), S.Ş. (21), R.K. (25), C.K. (33), G.E. (24) ve T.K. (27) yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 12,4 gram eroin, 23,16 gram bonzai, 37 adet extacy hap ele geçirildi.

Şüphelilerden R.K, C.K. ve G.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, S.Ş. ve T.K. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.