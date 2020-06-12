Kaymakam Tayfun Deli, tarımsal alanlarda çalışmak üzere ilçeye gelen tarım işçilerinin yaşam şartlarına destek verdiklerini söyledi.

İşçilerin daha sağlıklı bir ortamda kalmaları için çaba harcadıklarını aktaran Sarı, "İlçemize her yıl düzenli olarak gelen mevsimlik tarım işçilerinin sağlıklı ortamda yaşayabilmeleri için kaymakamlığımız tarafından temiz ve sağlıklı içme suyu sağlandı. Ayrıca İl Afat ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ilçemize kalıcı olarak konteyner temini yapıldı." dedi.