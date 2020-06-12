Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 26 Şubat'tan bu yana Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu örgütlü işledikleri iddiasıyla biri kamu görevlisi 18 şüphelinin yakalanması için Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçeleri ile Van'da 9 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"95 personel ve 18 araçla gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheliden biri kamu görevlisi olmak üzere 14'ü yakalanmıştır. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Operasyonda ev ve iş yeri aramalarında 388 gram sentetik uyuşturucu, 82 gram kubar esrar, 33 gram toz esrar, 21 gram eroin, 52 uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 21 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 64 av tüfeği fişeği, 14 cep telefonu, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatı yapmayı sağlayan makine ile suçtan elde edilen 3 bin 220 lira ele geçirilmiştir."

Açıklamada, gözaltındaki 14 şüphelinin Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirildi.