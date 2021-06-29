Malatya Valisi Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen törende, temeli atılan okulun hayırlı olmasını diledi.

Bir insan için hayattaki en büyük erdemin kazandığını başkalarıyla paylaşmak olduğunu dile getiren Baruş, şöyle devam etti:

"Bu erdemi gösterebilen insanlara ne mutlu. Bu hayatta iyi bir meslek sahibi olabilirsiniz, çok büyük paralar kazanabilirsiniz ama bu kazandığınızı başkalarıyla paylaşmadığınızda bu dünyadan göçüp gider ve unutulursunuz. Bu erdemi gösteren insanlar gelecek nesiller tarafından da hatırlanmaya devam ederler. Bugün bunun çok güzel bir örneğini yaşıyoruz. Hayırsever iş adamı Mustafa Fuat Kaplan'ı ve ailesini yürekten tebrik ediyorum."

Vali Baruş, Malatya'nın eğitim noktasında her geçen gün daha iyi noktaya ilerlediğini, çocukların en rahat şekilde eğitim alacağı ortamı hazırlamak için de ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini dile getirdi.

Malatya'da yaklaşık 70 okulun yapılacağını aktaran Baruş, bunlardan son dönemde protokolünü imzaladıkları, hayırseverler tarafından yapılacak 7 okulun bulunduğunu anımsattı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirterek, hayırsever iş adamı Mustafa Fuat Kaplan'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise temeli atılan projenin çok detaylı ve örnek olduğunu belirterek, hayırsever iş adamı Mustafa Fuat Kaplan'a desteğinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Hayırsever iş adamı Mustafa Fuat Kaplan da geleceğin teminatı olan çocukların eğitim ve öğretimlerinin en iyi şekilde gerçekleştirmesinin en önemi görevleri olduğunu söyledi.

Okul öncesi eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayan Kaplan, "Çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin yüzde 70'i bu dönemde tamamlanmaktadır. Bu nedenle okul öncesi eğitim, çocukların eğitim, öğretim döneminin altın çağını oluşturmaktadır. Malatya'da böylesi bir ihtiyaç olduğunu öğrendiğimiz zaman doğup büyüdüğüm memleketime böylesi bir eser kazandırmak istedim. Okulun ve kültür merkezinin memleketimize hayırlı evlatlar yetiştirilmesine vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın okuduğu duanın ardından okulun temeli atıldı.

Okul öncesi eğitim ve kültür merkezi, özel tasarım 2 kreş sınıfı, 5 anaokulu sınıfı, mutfak ve servis alanına sahip yemekhane, idari birimler, çok amaçlı alan ve mekanik odalardan oluşuyor. Binanın arka cephesinde ise geniş yeşil alandan oluşan açık hava oyun ve hobi alanı bulunacak.