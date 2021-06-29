Törene katılan Kaymakam ve Belde Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini söyledi.

Yaklaşık 9 ay önce ziyaret ettikleri eski caminin iyi durumda olmadığını ve vatandaşların desteği ile yeni bir cami yapmaya karar verdiklerini belirten İlidi, şunları aktardı:

"Biz aslında bir mihmandarlık yapıyoruz burada. Caminin yapılması yönünde tüm kararlarımızı belediye meclisimiz ve encümenimizle aldık. Temeli atıyoruz. Betonumuzu ve demirimizi aldık. Kalan kısmına da siz Erentepeli kardeşlerimizin destek vermesini istiyoruz. Erentepe halkı sağduyuludur. İnşallah bu camimizi 3 ay içinde bitireceğiz. Devlet olarak her zaman halkın huzuru ve refahı için ne hizmet gerekiyorsa yaptık ve yapamaya da devam edeceğiz."

İlçe Müftü vekili Recep Özbey de cami yapmanın önemine değinerek, yeni yapılacak caminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim okumasının ardından caminin temeli atıldı.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut ve AK Parti İl Encümeni Sait Taşdemir de katıldı.