Başkentte bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle silahla vurularak öldürüldü.

AA muhabirinin bilgiye göre, Dursun I. (48), alacak verecek nedeniyle husumetli olduğu İsmail Alamış'ın (50) Altındağ Ziraat Caddesi'nde yaşadığı apartmana giderek, Alamış ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun I. tabancısıyla Alamış'a bir el ateş etti.

Göğüsünden ağır yaralanan Alamış'a ilk müdahaleyi apartmandaki komşuları yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alamış hayatını kaybetti.

Alamış'a ateş ettikten sonra kaçan zanlı, devriyedeki motor bisikletli polis ekiplerince bir alt sokakta yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Dursun I'nın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.