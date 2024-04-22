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Güncel
AA 22.04.2024 16:42

Malatya'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 Nisan etkinliği

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Malatya'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 Nisan etkinliği
[Fotograf: AA]

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nuray Dağaşan, programda, çocuklarla bu anlamlı günde bir arada oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Dağaşan, çocukların gülümsemesinin ülkenin varlığının ve özgürlüğünün sembolü olduğunu vurguladı

Kadın Doğum ve Çocuk Binası Ameliyathane Sorumlusu Lale Figen Tuna da her çocuğun mutlu olmasını istediklerini söyledi.

Malatya'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 Nisan etkinliği

"Yapmış olduğumuz doğal ahşap ürünleri çocuklarla buluşturdu"

49 yıllık doğal ahşap ustası Mikail Fırat da programa davet edildiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Hastanemizde çocuklarla güzel vakit geçirdik. Çocukların ahşap ürünlerle doyasıya eğlenmeleri ve dokunmaları güzel oldu. Yapmış olduğumuz doğal ahşap ürünleri çocuklarla buluşturduk. Çocuklarımızın bir şeyler yaparak öğrenmelerine vesile olmaya çalıştık. Etkinlik sayesinde çocuklarımız mutlu, bizler de mutluyuz" dedi.

Programa Başhekim yardımcıları Ahmet Gündüz, Orhan Yücel ve Doç. Dr. Muhammet Serdar Buğday ile hastaneye gelen çocuklar ve aileleri katıldı.

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