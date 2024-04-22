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Güncel
AA 22.04.2024 16:40

Sakarya'da doğa yürüyüşlerinde ilkbahar dönemi başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen doğa yürüyüşlerinde ilkbahar dönemi 28 Nisan'da başlayacak.

Sakarya'da doğa yürüyüşlerinde ilkbahar dönemi başlıyor
[Fotoğraf:İHA (Arşiv)]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce, 7 farklı parkurla yapılacak doğa yürüyüşlerinde ilk buluşma 28 Nisan'da Karagöl-Kılavuzlar-Sultanpınar parkuruyla başlayacak, 9 Haziran'da Serdivan parkuruyla sona erecek.

Her parkurun kayıtları ilgili haftanın içerisinde "www.sakarya.bel.tr" adresinden alınacak. Kayıtlar için sistem 09.00'da açılacak ve risk belgesi doldurulacak.

Doğa yürüyüşleri için otobüsler pazar günleri saat 08.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan kalkacak.

Parkur uzunluğu ve zorluğu açısından 18 yaş altı ve sağlık problemi olan vatandaşlar yürüyüşlere katılamayacak.

İlkbahar dönemi parkurları, "28 Nisan Karagöl-Kılavuzlar-Sultanpınarı, 5 Mayıs Dikmen Tepe, 12 Mayıs Yörükyeri, 19 Mayıs Kılıçkaya Orman Gözetleme, 26 Mayıs Maden Deresi, 2 Haziran Eskiyayla-Göl Havzası, 9 Haziran Serdivan" şeklinde oluştu.

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