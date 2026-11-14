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Türkiye
TRT Haber 14.11.2026 11:04

Helikopter kazasında şehit olan 4 askerimiz için tören düzenlendi

Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 askerimiz için Mürted Hava Meydanı'nda tören düzenlendi.

Helikopter kazasında şehit olan 4 askerimiz için tören düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı; elim kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in şehit olduğunu açıklamıştı.

 

Şehitlerimiz için Ankara'daki ilk tören Mürted Hava Meydan Komutanlığında düzenlendi. Törenin ardından Şehit Binbaşı Orhun Pınar için öğle namazını müteakip Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirilecek.

Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen ise memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlanacak. Babası emekli albay olan 41 yaşındaki ve 2 çocuk babası Çimen için ikindi vakti Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı, kılınacak cenaze namazının ardından Konak Kadifekale Şehitliği'nde defnedilecek.

Helikopter kazasında şehit olan 4 askerimiz için tören düzenlendi

34 yaşındaki ve 3 çocuk babası Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir için memleketi Hatay'da cenaze töreni yapılacak. Zehir'in naaşı, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Payas Şehitliği'nde toprağa verilecek.

9 aylık bir kız çocuğu babası olan 27 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in cenaze namazı ise Kayseri'de kılınacak. Önder'in naaşı, namazın ardından toprağa verilecek.

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