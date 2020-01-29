Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremde zarar gören ve Doğanyol ilçesinde bulunan Gökçe İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Türkan Türkmen Ortaokulu, Pütürge ilçesinde bulunan Çok Amaçlı Anadolu Lisesi ve Pansiyonu, Pütürge İmam Hatip Ortaokulu, Pütürge Yatılı Bölge Ortaokulu ve pansiyon binası, Pütürge Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kale ilçesinde bulunan İzollu Çok Amaçlı Anadolu Lisesi, Kale Bent Ortaokulu, Battalgazi ilçesinde bulunan Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okullarının tadilatları için protokol yapıldı.

Vali Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, depremin özellikle Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinin bir bölümünde şiddetli şekilde hissedildiğini belirtti.

Depremden dolayı birçok binada hasar meydana geldiğini aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın, kurumlarımızın ve okullarımızın hasar tespitlerine devam ediyoruz. Çok şükür bu depremden dolayı okullarımızda yıkım olayı meydana gelmedi, orta hasar düzeyindeki okullarımızı da bir an önce eğitim ve öğretime devam ettirmek durumundayız. Özellikle hasarın yoğun olduğu köylerimiz ve mahallelerimizde çocukları çadırlarda bırakmayacağız ve yatılı okullara yerleştirme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu yaşadığımız afetler bize çok büyük tecrübe kazandırdı. Bütün kamu kurumları bir deneyim kazandı. Bu deneyimin vermiş olduğu tecrübe çerçevesinde biz daha ilk akşamdan okullarımızı, spor salonlarımızı, belediye sosyal tesislerini vatandaşlarımız için açtık. Belediyelerimiz, kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla ilk müdahalelerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Bundan sonra da yaralarımızı yavaş yavaş saracağız. Çok ciddi bir organizasyonla görev alan arkadaşlarımız fedakarca çalışıyorlar."

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Köse ise daha önce kendisinin de deprem yaşadığını anlatarak, ilk defa bu kadar organize, kamu kurumlarının bu kadar birbiriyle uyumlu ve düzenli müdahalesini gördüğünü bunun da kendisini mutlu ettiğini anlattı.

Anaokulundan üniversiteye kadar Avrupa'nın en büyük eğitim kurumlarından olduklarını dile getiren Köse, "200 binden fazla öğrencimiz var. Dünyada 6 üniversitemiz var. Tabii deprem konusu olunca biz direkt yereldeki irtibatımız olan Bahçeşehir Koleji kurucumuz aynı zamanda baro başkanımızla çok hızlı bir şekilde irtibata geçtik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile irtibata geçerek destek olma noktasında bize de böyle bir fırsat doğmuş oldu. Okulları gezdik, gördük. Söz verdiğimiz deprem hasarlarının onarımı dışında okullara yapılacak bazı şeyler var." ifadelerini kullandı.

Köse, okulların onarımı dışında Kale ilçesine sistem laboratuvarı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları kurucu müdürü Enver Yücel'in de talimatıyla Pütürge Yatılı Bölge Okuluna robotik kodlama sınıfı açacaklarının sözünü de şifai olarak Vali Baruş'a verdi.