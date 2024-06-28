Malatya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler dün 09.00-23.00 saatleri arasından kentin farklı bölgelerinde meydana gelen 89 arazi, ot, örtü ve orman yangınına müdahale etti.

Kentte devam eden rüzgarın etkisiyle yangınların kısa sürede büyüdüğü ve yılların emeğinin heba olduğunun belirtildiği açıklamada, kırsal kesimde zorlu arazi şartlarında yangınlarla mücadele etmeye çalışan itfiye ekiplerinin 9 araç, 27 personel ile Pütürge ilçesinde 3 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahele ettiği belirtildi.

Açıklamada, Pütürge ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınarak söndürüldüğü ifade edildi.