Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.06.2024 10:40

Malatya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen orman yangını söndürüldü.

Malatya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler dün 09.00-23.00 saatleri arasından kentin farklı bölgelerinde meydana gelen 89 arazi, ot, örtü ve orman yangınına müdahale etti.

Kentte devam eden rüzgarın etkisiyle yangınların kısa sürede büyüdüğü ve yılların emeğinin heba olduğunun belirtildiği açıklamada, kırsal kesimde zorlu arazi şartlarında yangınlarla mücadele etmeye çalışan itfiye ekiplerinin 9 araç, 27 personel ile Pütürge ilçesinde 3 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahele ettiği belirtildi.

Açıklamada, Pütürge ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınarak söndürüldüğü ifade edildi.

ETİKETLER
Malatya İtfaiye Orman Yangını
Sıradaki Haber
Manisa'da yediveren incirinin hasadı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:11
Türkiye 'Gri Liste'den çıktı
11:52
ABD Dışişleri Bakanlığının, Gazze'deki makamların ölü sayısına ilişkin verilerini kullanması yasaklanıyor
11:51
Güvenilir gıdaya yönelik çalışmalar artık tek paltformda
11:50
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in, çalışanlarımızı hedef alması savaş suçu
11:47
İstanbul merkezli "kara para" operasyonu: 12 gözaltı
11:51
Bakan Yerlikaya: 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Diş hekimi el-Baradi, yerinden edilmiş Filistinlilere sağlık hizmeti sunmaya çalışıyor
Diş hekimi el-Baradi, yerinden edilmiş Filistinlilere sağlık hizmeti sunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Türkiye, Urumçi'de EXPO Fuarı'nda
Türkiye, Urumçi'de EXPO Fuarı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ