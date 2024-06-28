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Güncel
AA 28.06.2024 10:01

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaban mersini hasadı yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında hasat yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaban mersini hasadı yapıldı

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Arpadere, Sarnıç ve Dülgeroğlu köylerinde 3 yıl önce atıl durumda olan 50 dönüm araziye yüzde 50 hibe desteği ile 15 bin fidanın dikildiği bildirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen hasatta, yaban mersini üretiminin Bilecik ekonomisine ve tarımına katkı sağladığını ifade etti.

Çiftçilere verilen desteklerin önemine değinen Aygöl, Bilecik'in tarımsal üretim kapasitesinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bu sezon maviyemiş bahçelerinden 10 ton ürün beklendiği kaydedildi.

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Bilecik Tarım Üretimi
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