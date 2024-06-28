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Güncel
İHA 28.06.2024 09:39

Nevşehir'de haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Nevşehir'de haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Olay, Esentepe Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi. Kendisinden bir süredir haber alınamayan Serpil Y.'nün yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kadının yaşadığı eve balkondan girerek kapıyı açtı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serpil Y.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi Polis İtfaiye
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