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Güncel
AA 28.06.2024 06:53

Tırla çarpışan kamyonun sürücüsü aracında sıkıştı

Bursa'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada aracında sıkışarak yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tırla çarpışan kamyonun sürücüsü aracında sıkıştı
[Fotograf: AA]

T.B. idaresindeki kamyon, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi kavşağında, H.Ç'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü, aracında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tırla çarpışan kamyonun sürücüsü aracında sıkıştı

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan T.B, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.

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