İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren bir kıraathaneye operasyon düzenledi.

İş yerinde kumar oynayan 4 kişiye idari işlem uygulandı, kumarda kullanılan 130 lira geçici olarak muhafaza altına alındı.

İşletmeci C.Y. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Bu arada, kişiler hakkında koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkan genelgelere aykırı davranmaktan da idari işlem uygulandı.