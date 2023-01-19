Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da bir iş yerinde 6 ruhsatsız silah ele geçirildi
Malatya'da bir iş yerinde 6 ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız 3 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, biri sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Malatya
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