İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız 3 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, biri sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.