İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde 215 gram uyuşturucu, 36 uyuşturucu hap, 4 tabanca, 4 tüfek, 2 kurusıkı tabancayla çok sayıda fişek ve 1 kesici alet ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen bir iş yerinde 4 şahsa Kabahatler Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı.

Ayrıca, "adam öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit, ikamet kurşunlama" suçuna karışan 2 şüpheliyle 2 inşaattan kablo hırsızlığının şüphelisi 2 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.​​​​​​​