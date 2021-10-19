Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da asayiş uygulamasında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya 'da asayiş uygulamasında "adam öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit, ikamet kurşunlama" gibi suçlara karışan 2 şüpheli ile hırsızlık şüphelisi 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde 215 gram uyuşturucu, 36 uyuşturucu hap, 4 tabanca, 4 tüfek, 2 kurusıkı tabancayla çok sayıda fişek ve 1 kesici alet ele geçirildi.
Kumar oynadığı tespit edilen bir iş yerinde 4 şahsa Kabahatler Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı.
Ayrıca, "adam öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit, ikamet kurşunlama" suçuna karışan 2 şüpheliyle 2 inşaattan kablo hırsızlığının şüphelisi 2 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.
Etiketler: Malatya Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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