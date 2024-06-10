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Güncel
AA 10.06.2024 10:02

Malatya'da 2 trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen 2 trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Malatya'da 2 trafik kazasında 8 kişi yaralandı

H.P. idaresindeki otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunun Çiftlik mevkiinde karşı şeritte park edilen F.D. yönetimindeki otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki otomobilin sürücüsü ve araçlardaki R.A, E.A. ve N.D. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'da 2 trafik kazasında 8 kişi yaralandı

3 kişi yaralandı

Darende ilçesindeki bir başka kazada ise A.B'nin kullandığı otomobil D-300 kara yolunun Ağıllar mevkiinde yoldan çıktı.

Kazada sürücü ve beraberindeki K.B. ve B.N.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Darende İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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