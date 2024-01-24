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Güncel
AA 24.01.2024 19:56

Malatya'da 15 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da 15 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Malatya'da 15 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması neticesinde doğu illerinden, batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı belirlendi.

Operasyon kapsamında durdurulan şüphelilerin aracında 37 paket halinde toplam 15 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili A.S.Ç. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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