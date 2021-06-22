Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 1 milyon 244 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da polis, 1 milyon 244 bin 780 gümrük kaçağı makaron ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskın yapılan 5 adreste yapılan aramada 1 milyon 230 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 14 bin 180 doldurulmuş makaron ve 411 sökülmüş bandrol ve 94 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Kaçak ürünlere el koyan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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