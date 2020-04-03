PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardımların hak sahiplerine ödemeleri Malatya ve Kilis'te PTT görevlileri, polis, jandarma ve kolluk birimlerince yapılıyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, zarflara konulan biner liralık yardımı makbuzuyla teslim etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de bin liralık destek alacak vatandaşların yeni uygulama ile PTT şubelerine gitmelerine gerek kalmadığını, ödemelerin Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla evlerinde yapılacağını bildirdi.

Açıklama sonrası görevliler vatandaşları evlerinde ziyaret ederek biner liralık yardımları makbuz karşılığında teslim etmeye başladı.

Bu arada, PTT şubelerine gelen az sayıdaki vatandaş ise görevlilerce uyarılarak, eve gitmeleri ve ödemelerin evlerinde yapılacağı yönünde bilgilendirildi.