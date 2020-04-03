Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Özden B, H.K, İ.D. ve R.İ. ile avukatları katıldı.

Sanık Özden B. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Ben terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatımı talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, Özden B'yi "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıkların ise beraatına karar verdi.