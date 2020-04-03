Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Siteler Mahallesi Hüseyin Ayhan Parkı'nda şüpheli iki kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda D.O, M.E.T. ve E.Ç. gözaltına alındı, aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.